Agent lost bij achtervolging schot op Nieuwe Binnenweg in Rotterdam

Een man van 57 is in Rotterdam-West met een pistool bedreigd. Twee mannen zetten een wapen op zijn hoofd toen hij door de Josephlaan liep. Agenten die de achtervolging inzetten, losten een waarschuwingsschot.

Het slachtoffer liep zondag rond middernacht naar huis na een feestje toen hij het duo tegenkwam. Waar is niet bekend, maar ze zetten direct een wapen tegen zijn hoofd. De mannen waren op dat moment al in beeld dankzij cameratoezicht.

Agenten zetten de achtervolging in richting de Nieuwe Binnenweg. Omdat de verdachten weigerden te stoppen, loste een van de agenten een waarschuwingsschot. Daarop gaf een verdachte zich over. De tweede verdachte werd kort daarna in de kraag gevat in de Gouvernestraat.

Het slachtoffer bleef ongedeerd. Hij is ook niet beroofd. Het wapen dat werd gebruikt bij de bedreiging en dat werd weggegooid door een van de verdachten, is teruggevonden.