Directeur elektrische brommobiel: we parkeren drie lev's op 1 parkeerplaats

Primeur in Rotterdam: elektrische deelbrommobiel

Een groene primeur voor Rotterdam: Na de deelfietsen en de deelscooters start nu een proef met het delen van kleine, elektrische wagentjes. De zogenaamde 'brommobiel van Lev'. Maandag is er een proefperiode van start gegaan.

"Nadat mensen de app hebben gedownload hebben we twee vereisten. We willen dat iedereen een rijbewijs heeft en creditcardgegevens", zegt directeur Yrzen Zeilstra van Lev. "De gemiddelde rit kost tussen de 5 en 6 euro voor in de stad. Dan rij je een paar kilometer door de stad."

De wagentjes zijn een stuk kleiner dan normale auto's, maar gebruikers zijn wel beschermd tegen regen en wind. "We parkeren drie lev's op 1 parkeerplaats."



De wagentjes kunnen gehuurd worden in enkele gebieden in en om Rotterdam-Centrum. Gebruikers mogen met de wagentjes de gebieden verlaten, maar moeten ze wel weer terugrijden naar een van de gebieden. Er kan zo'n honderd kilometer meer gereden worden, voordat er moet worden opgeladen.

De proef duurt tot het einde van het jaar. Als het goed gaat wil Zeilstra het huurgebied vergroten: "We zijn begonnen met dertig voertuigen en we willen dit uitbreiden naar 120. Des te meer voertuigen we neerzetten des te groter het gebied zal worden."