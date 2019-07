Marieke Keijser is helemaal terug: 'Hier zilver pakken kan niet met een blessure'

De wereldbekerwedstrijd roeien op de Willem-Alexander Baan was niet alleen een mooie thuiswedstrijd voor Marieke Keijser, het stond ook symbool voor haar rentree na een lange rugblessure. De Rotterdamse pakte zilver en dat was volgens haar niet mogelijk met een blessure.

Keijser kwam samen met Ilse Paulis in actie in de lichte dubbeltwee, het team dat in 2018 voor de blessure van Keijser Europees kampioen werd. ''Zilver halen met dit deelnemersveld, kan niet met een blessure. Met de wereldkampioenen en de nummers drie van het EK, ligt er veel op het water,'' zegt Keijser.

Ook bondscoach Josy Verdonkschot ziet Keijser met de week fitter worden en volgens hem heeft de Rotterdamse een extra talent. ''Ze is bereid om altijd en onder alle omstandigheden kneiterhard te trainen.''

Gerritjan Eggenkamp, penningmeester bij de internationale roeifederatie FISA, is lyrisch over Keijser. ''Paulis won samen met Maaike Head Olympisch goud in Rio. Keijser was toen nog junior en heeft de plek van Head in no time overgenomen. Als Keijser helemaal hersteld is, hebben ze in Tokio hoge kansen.''

RTV Rijnmond maakte een reportage over Marieke Keijser tijdens haar thuiswedstrijd. In de video hierboven is deze te bekijken.