'Als de Patatweg er komt, dan ben ik straks illegaal bezig'

Stel je voor dat je al drie generaties op een plek woont, maar dat je weggejaagd wordt door je eigen gemeente. Dat is het gevoel van de melkveehoudersfamilie Vaandrager uit Hellevoetsluis.

De gemeente wil dwars over hun weiland een private weg aanleggen voor vrachtwagens van frietproducent Farm Frites, die net achter de boerderij zit.

De familie weet sinds februari van de plannen voor de 'Patatweg'. Maar een echt open gesprek is er nooit geweest.

"We kregen ineens een telefoontje van de gemeente, die wilde langskomen. Ik dacht dat het was om te zien hoe ik er in stond. Maar, niks van dit alles. Ik kreeg ineens een tekening te zien van een weg dwars door ons weiland heen."

Arie Vaandrager legt uit dat er nu al zo'n zeshonderd vrachtwagens van het bedrijf door woonwijk de Kooistee rijden. En dit worden er in de toekomst alleen maar meer.

"Ze hebben vergunningen om de fabriek uit te breiden. Waardoor er minstens negenhonderd vrachtwagens per week door de buurt moeten. En nu moeten ze dus een andere ontsluiting maken."

Illegaal bezig

Het gevoel dat het goed komt heeft Arie niet bepaald. Toch hoopt hij dat de gemeente stil staat bij de gevolgen die dit heeft voor zijn bedrijf en familie. Als de weg er komt is het voor hem onmogelijk om de wetten en regels te volgen.

"Dit heeft te maken met de wetgeving die voorschrijft dat de koeien een bepaalde periode naar buiten moeten. En als er te weinig ruimte is om de koeien te laten weiden dan ben ik illegaal bezig."