Oorzaak autobranden in Ommoord is technisch defect aan een van de wagens

In Rotterdam-Ommoord zijn in de vroege dinsdagmorgen vijf wagens in vlammen opgegaan. Ze stonden dicht bij elkaar geparkeerd op de Max Planckplaats. De brand ontstond rond 05.00 uur in de accu van een hybride auto.

Een omwonende hoorde een harde knal en sloeg alarm.

De brandweer hield eerst rekening met brandstichting, maar uit onderzoek is naar voren gekomen dat er sprake is van een technisch defect aan een Toyota. Het vuur sloeg daarna over naar vier andere wagens.

'De Audi was mijn droom'

Ook een Audi TT ontkwam niet aan de vlammenzee. De eigenaar kwam net terug van een feest in Amsterdam toen hij het vuur ontdekte, vertelt hij dinsdagmorgen vroeg op Radio Rijnmond.

De wagen was zijn droom, zegt hij. Twintig jaar geleden fantaseerde hij er al over en tien maanden geleden kreeg hij 'm in zijn bezit.

Nu staart hij beteuterd naar een verkoold wrak. "De auto is helemaal naar de klote. De verf is eraf gebladderd, de velgen zijn verschroeid, de ruit is ingeslagen, er is veel rookschade. Hij start nog wel. Dat is het enige positieve..."