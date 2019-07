Vrouw (25) overlijdt na steekpartij in Vlaardingen

Bij een steekpartij in Vlaardingen is in de nacht van maandag op dinsdag een 25-jarige vrouw om het leven gekomen. Een 28-jarige man is aangehouden als verdachte.

De steekpartij was rond 00:30 uur in een appartement in de Van 't Hoffstraat. De vrouw werd met een hoogwerker van de derde verdieping gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed zij aan haar verwondingen.

In de woning waren nog twee vrouwen, die het slachtoffer in eerste instantie hulp verleenden. Een van hen raakte lichtgewond aan haar hand,

De politie heeft na de steekpartij in de Van Leeuwenhoekstraat een verdachte aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man, die een bekende was van het slachtoffer. Het motief voor de steekpartij moet worden gezocht in de relationele sfeer, zegt de politie.

De verdachte was het huis in de Van 't Hoffstraat volgens ooggetuigen met ontbloot bovenlijf ontvlucht. Bij zijn aanhouding verzette hij zich zo heftig dat de politie een taser gebruikte om hem te kalmeren.