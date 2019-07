FC Dordrecht zo goed als rond met twee spelers

De Abreu is een Braziliaanse centrale verdediger die ook een Spaanse achtergrond heeft. Hij traint al een tijdje mee bij FC Dordrecht. Het contract voor De Abreu ligt al klaar, maar de zaakwaarnemer moet dat nog controleren.

Marques is een 21-jarige Portugese aanvaller van Sporting Portugal, waar hij vooral in de U23-ploeg speelt. Het is de bedoeling dat Marques voor één jaar wordt gehuurd. Momenteel is Marques nog niet in Nederland, maar Drijver verwacht dat hij aan het einde van deze week in Dordrecht zal arriveren als Sporting haar akkoord heeft gegeven.