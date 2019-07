Bijzonder: dinsdagavond maansverduistering

Mensen die dinsdagavond naar de hemel kijken, kunnen getuige zijn van een maansverduistering. "Er zijn vanavond opklaringen, dus het is zeker te zien', zegt weerman Ed Aldus.

Bij de opkomst van de maan, om 21:48 uur, is de gedeeltelijke maansverduistering al te zien. Het hoogtepunt is om 23:30 uur. Om 02:20 uur is het fenomeen voorbij.

Bij een maansverduistering schuift de aarde tussen de maan en de zon. Het gaat om een gedeeltelijke verduistering. Dat betekent dat niet de hele maan aan het zicht wordt onttrokken.

De maansverduistering valt samen met het jubileum van de Apollo-11 missie. Op 16 juli 1969, vijftig jaar geleden, vertrok een raket met drie astronauten naar de maan. Neil Armstrong was toen de eerste mens die een stap op de maan zette.

De volgende maansverduistering is op 19 november 2021.