Kanshebber 'Boom van het Jaar' overleeft oorlog, watersnoodsramp en aanleg hsl

De boom is al meer dan 120 jaar oud, weet Arie Pieters van bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior. "Sinds 2002 heeft de boom de landelijk bekende monumentale status", legt hij uit.

De boom staat met zijn 'voeten' gedeeltelijk in een nabijgelegen slootje. "Dat slootje is eigenlijk ouder dan de boom zelf. Hij is opgegroeid met de sloot aan de voeten", zegt Pieters.

Tweede Wereldoorlog

De boom heeft de afgelopen decennia van alles meegemaakt. "Dit was in de Tweede Wereldoorlog nog één van de weinige grote bomen die hier stond", zegt Pieters. "Achter de Lindehoeve stond toen nog Duits geschut. Aan de overkant van het Hollands Diep zaten de geallieerden, die met hun militaire kijkers de toppen van de bomen zagen staan."

"Ze begonnen door te krijgen dat het geschut achter de hoeve vandaan kwam. De boomtopen werden gebruikt als mikpunten. Een tweede linde werd toen behoorlijk geraakt", legt hij uit. De oude linde overleefde de aanvallen.

Watersnoodramp

Ook in 1953 kreeg de boom behoorlijk wat te verduren. "De al eerder verzwakte linde werd toen letterlijk plat gespoeld", zegt Pieters. "Die boom kon de kracht van het water niet meer aan. Ook bij de andere linde heeft het water een tijdje tegen de voet aangestaan. De boom heeft toen een week of twee brak water moeten overleven."

Jaren later, toen de hogesnelheidslijn werd aangelegd door de Hoeksche Waard, kwam de toekomst van de boom opnieuw op het spel te staan. "De hsl is hier aangelegd in 2001/2002. Die mensen wilden toen het slootje dichtgooien om sneller te kunnen werken, maar die boom is afhankelijk van het slootje", vertelt Pieters.

"Wij hadden al door dat dat niet goed zou komen. Gelukkig hebben we dit met hulp van het toenmalige Waterschap weten te voorkomen. Met wat protesteren én hulp van het Waterschap heeft de boom ook dat overleefd."

Bij de Boom van het Jaar-verkiezing draait het niet zozeer om de mooiste, grootste of oudste boom, maar om de verhalen achter een boom. De winnaar wordt halverwege oktober bekend.