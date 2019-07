Superrr Maasdam is veel meer dan een supermarkt

Verslaggever Maikel Coomans spreekt met Jessica en Johan van de Superrr in Maasdam

Johan heeft het goed naar zijn zin bij de supermarkt in Maasdam

Een supermarkt waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen, waar er een kosteloze bezorgservice is én waar mensen op aanvraag worden opgehaald voor een boodschapje en een kopje koffie. Bij Superrr in Maasdam is het de gewoonste zaak van de wereld.

Het supermarktje in het dorp maakt deel uit van het Superrr-concept. "Er zijn er elf in heel Nederland. De drie r'en staan voor retail, relatie met het dorp en reïntegratie", legt Jessica de Geus van de supermarkt in Maasdam uit.

"Reïntegratie staat gelijk aan dagbesteding. Hier werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die we een beschutte werkplek bieden. Daarnaast proberen we ook mensen te begeleiden naar een betaalde baan."

Leuk werk

Eén van hen is Johan, die het in Maasdam prima naar zijn zin heeft. "Ik vind het een hartstikke leuke werkplek. Ik ben hier gekomen via mensen die een goed plekje voor mij hadden. Dat is goed gelukt."

Achter de kassa, bij het brood of vakken vullen: in de winkel voert Johan allerlei taken uit. "De verschillende werkzaamheden, de klanten en de winkel zelf maken het werk leuk."

De klanten zijn blij met de supermarkt 'op het dorp'. "Het is lekker dichtbij en er werken vriendelijke mensen", vertelt een vrouw. "Het is een topsupermarkt. Ik vind het heel goed dat ze mensen zoals Johan een werkplek bieden. Hij is altijd zo vriendelijk: die kan je er makkelijk bij hebben."

De supermarkt biedt ook kosteloos een bezorgservice aan. "Zowel met de auto als op de fiets. Zo bieden we dagbesteders een kans om een nieuwe leertaak te leren", legt Jessica uit. "We halen op aanvraag ook mensen op. Die kunnen dan hier hun boodschappen doen, een bakje koffie drinken en worden door ons weer thuisgebracht."