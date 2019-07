Computerexpert: Refurbished bijna zo goed als nieuw

Wie graag een fancy Apple iPhone of Samsung wil, maar een nieuwe toch ├Ęcht te duur vindt, zou een refurbished exemplaar kunnen overwegen. Dat is het advies van computerexpert Erik Lindenburg van het Rijnmondexpert-team.

Refurbished is eigenlijk gewoon een sjiek woord voor tweedehands en is vooral populair onder dure merken zoals Apple. "Een beter woord is eigenlijk gereviseerd", zegt Lindenburg. "De telefoons worden op vijftig punten gecheckt, dat is wettelijk verplicht, onder meer op de accu, het beeldscherm, de camera en de contactjes. Mankementen worden hersteld."

Keurmerk



Lindenburg raadt wel aan om een refurbished telefoon aan te schaffen bij een bedrijf dat het Keurmerk Refurbished voert. Zij geven twee jaar garantie op alle onderdelen, dus je zit behoorlijk safe." Volgens de expert bestaat het nieuwe keurmerk sinds maart van dit jaar. "Voorheen waren er ook bedrijven die garantie gaven, maar niet op alle onderdelen. Goed om in de gaten te houden dus", zegt de computerman.

Zo goed als nieuw

Om te voorkomen dat er een grijs gebied ontstaat in de gereviseerde markt, is onderling afgesproken dat alle bedrijven dezelfde betiteling gebruiken. "Zo is een telefoon zo goed als nieuw als hij geen gebruikssporen heeft. Als hij een enkel krasje heeft, wordt de term 'licht gebruikt' gehanteerd. Als hij vol krassen zit, is de term 'zichtbaar gebruikt' van toepassing. De eerste categorie is 35 procent goedkoper dan een nieuwe telefoon, de tweede 41 procent. Dat loont dus wel de moeite", zegt Lindenburg.

Zelf heeft hij zijn kids een refurbished telefoon gegeven. "Ik heb er goede ervaringen mee. De ene telefoon had een beetje een zwakke accu. Die heb ik zelf vervangen en hij gaat nog steeds mee."

"Op internet zijn speciale accu-vervang-setjes te koop, met de instructiefilmpjes erbij, is het vrij makkelijk om het zelf te doen", vindt Lindenburg.