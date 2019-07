Huren stijgen het hardst in provinciesteden

Landelijk stijgt de prijs per vierkante meter met zo'n drie procent. Maar in Schiedam en Dordrecht is ruim boven de tien procent.

"De forse huren in de grote steden sleuren de prijzen in de omliggende steden omhoog", concluderen de onderzoekers. "Huurders zijn daar wel goedkoper uit, maar prijsstijgingen van tien procent zijn geen uitzondering.

In Rotterdam zijn in een jaar tijd de huurprijzen met zo'n 2,8 procent gestegen, net onder het landelijk gemiddelde. In Amsterdam is de prijsstijging even hoog.