Recreatieoord Binnenmaas is een walhalla voor jong en oud

Het weer valt dinsdag een beetje tegen, maar toch valt er genoeg te beleven bij recreatieoord Binnenmaas in de Hoeksche Waard. Baantjes trekken, klauteren over de speeltoestellen, een potje mini-golf of langs het pasgeboren kalfje op de kinderboerderij: jong en oud hoeft zich er niet te vervelen.

Het zwembad van het recreatieoord wordt op warme dagen drukbezocht. Maar ook op een druilerige dag als dinsdag duiken sommigen het water in. Zo heeft bezoekster Nettie dinsdagochtend al de nodige baantjes achter de rug in het koude water.

"Daar wen je wel aan, je wordt er gezond van", zegt ze. "Het is een gezellig gebeuren. Ik hoop dat dit nog jaren openblijft. Er zijn zelfs mensen van boven de tachtig jaar die hier nog iedere dag zwemmen."

Kalfje

Ook verderop, bij de kinderboerderij op het terrein, is genoeg te zien. Daar is onlangs een kalfje geboren. "Dit maakt je iedere ochtend weer gelukkig en geeft je nieuwe energie", zegt Anne van de kinderboerderij.

Een naam heeft het beestje nog niet. "Dat beslissen we met elkaar. Ik heb het gisteravond gehad over Merel, of Juliette, omdat ze in juli is geboren".

De beslissing over een naam mag niet al te lang meer op zich laten wachten. "Ze moet woensdag geregistreerd worden, dan komt ze ook in het stamboeksysteem te staan."



Voor alle leeftijden

De speeltuin bij het recreatieoord is er één waar jonge en oudere kinderen hun ei kwijt kunnen. "Er zijn speeltoestellen voor allerlei leeftijden", zegt een bezoekster. "De kleine vindt het heerlijk hier. Het is ook nog eens dicht bij huis."

Op het terrein zijn dinsdagmiddag drie kinderen van vijf, zeven en tien jaar aan het mini-golfen. "Dit is de eerste keer dat ik hier kom, maar ik vind het hartstikke leuk", zegt één van hen. "Je hebt een grote speeltuin, je kan varen; het is gewoon erg leuk. En het kost niet veel geld", voegt opa daaraan toe.