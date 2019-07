Leden D66 Dordrecht sturen bestuur weg

De diepe crisis binnen D66 in Dordrecht duurt onverminderd voort. Maandagavond stemden de leden het amper een jaar zittende bestuur naar huis. Twee kampen in de partij strijden om de macht.

Het vorige zomer aangetreden afdelingsbestuur wilde de ledenvergadering zelf niet houden, waarop het landelijk bestuur ingreep en de vergadering van maandagavond uitschreef.

Met een motie van wantrouwen is het afdelingsbestuur op die bijeenkomst naar huis gestuurd. Het landelijk bestuur is tevens verzocht om orde op zaken te stellen en onderzoek te doen naar beschuldigingen over discriminatie binnen de Dordtse afdeling.

Dat laatste is waar de ruzie binnen D66 Dordrecht volgens nieuwkomers in de partij echt om draait. De 'gevestigde orde' ontkent dat in alle toonaarden. Die stelt dat Ahmet Polat alleen kritiek kreeg omdat hij als voorzitter van de selectiecommissie niet zelf raadslid kon worden.

Chagrijn

Vorig jaar kwamen Osman Bosuguy (nummer 10 van de lijst) en Polat (nummer 30) met voorkeursstemmen in de Dordtse gemeenteraad. Dat leidde tot veel chagrijn binnen de partij, ook omdat de onervaren D66-fractie buiten het college viel.

Na de zomer werd een nieuw afdelingsbestuur gekozen, maar later bleek dat die stemming beïnvloed was door nieuwelingen, die een 'cadeaulidmaatschap' hadden gekregen. Daar werd het nieuwe bestuur verantwoordelijk voor gehouden.

Er lijken twee stromingen binnen de partij te zijn; een groep, die vindt dat nieuwe, veelal allochtone leden te veel invloed hebben gekregen en een groep, die vindt dat de partij juist blij moet zijn met de multiculturele inbreng.

De leden van de Dordtse afdeling hebben het landelijk bestuur van D66 unaniem verzocht om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de vraag of er sprake was of is van discriminatie.