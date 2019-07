Nederlaag voor Nederlandse waterpolodames van Havenga

De Nederlandse damesploeg heeft dinsdag in het Zuid-Koreaanse Gwangju het tweede groepsduel op het WK waterpolo tegen de Verenigde Staten verloren. Het team van de Rotterdamse bondscoach Arno Havenga ging met 12-9 onderuit.

De Amerikaanse ploeg pakte een 6-4 voorsprong, maar Nederland wist die achterstand later gelijk te trekken (7-7). In het laatste gedeelte van de wedstrijd liepen de Verenigde Staten pas uit naar 12-9. Het is de eerste nederlaag van Nederland op dit WK na de enorme zege tegen Zuid-Afrika (33-0).

Nederland heeft na twee wedstrijden in poule A twee punten en moet tijdens de groepsfase alleen nog spelen tegen Nieuw-Zeeland, dat ook twee punten heeft. De Amerikanen staan met vier punten bovenaan. De groepswinnaar plaatst zich voor de kwartfinale. De nummers twee en drie van de groep werken een tussenronde af.