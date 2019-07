'Woning van doodgestoken Vlaardingse vrouw was bron van overlast'

De bewoners van de Vlaardingse Westwijk houden het op een dramatisch toeval. Binnen twee weken zijn in de buurt twee vrouwen door geweld om het leven gekomen. Op vrijdag 5 juli was dat in de Van der Waalsstraat, dinsdagnacht trof een bewoonster van een flatwoning aan de Van 't Hoffstraat hetzelfde lot. Tussen de beide huizen ligt nog geen tweehonderd meter.

Het meest recente slachtoffer is een 25-jarige vrouw. Na een ruzie in haar woning op de derde etage raakte ze zwaargewond en moest met een hoogwerker naar beneden worden getakeld. Ze overleed later in het ziekenhuis.

De 28-jarige verdachte ontvluchtte het pand en kon twee blokken verder in de Van Leeuwenhoekstraat worden opgepakt. Hij moest getaserd worden, omdat hij zich heftig verzette.

Drugs

Het was volgens omwonenden al lang onrustig rond het appartement in de Van 't Hoffstraat, waar de vrouw al geruime tijd woonde. "Er kwamen allerlei mensen over de vloer daar", vertelt een buurvrouw, die graag anoniem blijft. "Er werden drugs gebruikt, ook in het trappenhuis. De troep slingerde soms overal en het stonk vaak."

Volgens de buurvrouw had ook verhuurder Waterweg Wonen al een dossier vol klachten. De woningbouwvereniging wil vanwege de privacy geen openheid van zaken geven. Een woordvoerder bevestigt wel dat medewerkers dinsdagochtend meteen bij omwonenden zijn langsgegaan. "Ze hebben ook toegezegd dat nieuwe bewoners goed gescreend gaan worden."

Help!

Volgens omwonenden was ook de wijkagent op de hoogte van de overlast. "De vrouw die is doodgestoken, nam soms de verkeerde mannen in huis, die daar dan maanden verbleven", zegt een van hen. "Ik hoorde rond 10 uur 's avonds al een keer hard 'Help!' roepen, dus er is daar echt iets langere tijd aan de gang geweest. Het is heel verdrietig ja, maar hopelijk keert de rust snel terug in het portiek. Ook zo triest dat ze een kindje heeft. Maar dat was al eerder uit huis geplaatst."

De politie heeft de zaak in onderzoek en gaat uit van een ruzie in de relationele sfeer. In de Westwijk gaat het leven ondanks de twee dodelijke drama's binnen twee weken door.

De alertheid is groot, zo blijkt. In de buurtapp wordt de RTV Rijnmond-verslaggever al snel gesignaleerd als verdachte man die door de wijk scharrelt.