Wiet Wat Waar: Schiedam schrapt meer mogelijke locaties coffeeshop

Eerder haalde hij al een streep door de Schiedamseweg 26, het Broersvest 12a, Rubensplein 4g en Rotterdamsedijk 249a.

Potentiële uitbaters hadden voor al deze plekken een omgevingsvergunning aangevraagd, tegen het advies van de gemeente in. Zo'n vergunning moet immers gepubliceerd worden en veroorzaakte direct onrust bij omwonenden. Zij wilden de vierde coffeeshop die zich in Schiedam mag vestigen niet in hun spreekwoordelijke achtertuin.

Omdat de drie huidige shops in of in de nabijheid van het centrum zitten gaat de voorkeur van Schiedam uit naar de randen van de stad. Een eerder uitgelekte locatie in bedrijvenpark 's Gravelandsepolder aan de Scholtenstraat zou nog wel in de running zijn.

De gemeente zegt formeel nog geen ideale plek op het oog te hebben en gaat door met het uitgebreid screenen van kandidaten. Er hadden zich zo'n vijftien geïnteresseerden ingeschreven. Na de zomer hakt de gemeente de knoop door.