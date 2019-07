Jesse is de jongste molenaar van de Hoeksche Waard: 'Dit verveelt nooit'

Hij is pas 24 jaar, maar al jarenlang een molenaar in hart en nieren. Jesse in 't Veld is naar eigen zeggen "de gelukkige trotse vrijwilliger" die Korenmolen De Lelie uit Puttershoek mag laten draaien.

Het molenaarsbloed stroomde al vroeg door zijn aderen. "Ik denk dat ik een jaar of acht was toen ik molens leuk begon te vinden. Dat begon met tekenen en af en toe bij een molen kijken", legt Jesse uit.

"Ik ben vanaf m'n dertiende actief bij de molen aan de slag gegaan als molenaarsleerling. Toen ik achttien was heb ik examen gedaan. Ik was nog net geen negentien toen deze molen vrijkwam."

Om een molen te laten draaien, is toch voornamelijk wind nodig. "Het is geen topdag om te draaien", constateert Jesse dinsdag. "We halen eruit wat erin zit. Vroeger liep ik de hele dag tegen die wieken te duwen, maar op een gegeven moment denk je ook: laat maar."

Brood

Voor Jesse is het werk bij de molen een hobby. "Er zijn een aantal molenaars die hun geld verdienen met het beroepsmatig malen", legt hij uit. Dat aantal groeit, omdat steeds meer mensen de weg naar de molen weten te vinden. Dat zijn vooral de mensen die thuis brood bakken.

"Het meel uit de molen is veel lekkerder, omdat het graan in één keer wordt gemalen in plaats van in twintig keer zoals in de fabriek. Met het meel behoudt je alle smaken die in het meel zitten en dat proef je terug in het brood."

Het vak van molenaar is volgens hem dan ook nog lang niet uitgestorven. "Gelukkig niet. Het vak verandert mee met de samenleving. Van het oude ambacht van vroeger kan je je afvragen of dat nog bestaat, maar we houden de molens draaiend en proberen de kennis in stand te houden. "

De mooiste

Korenmolen De Lelie is voor Jesse de mooiste van allemaal. "Zeker weten, maar dat zegt iedereen van zijn eigen molen", lacht hij.

Een leven zonder molens is voor hem niet denkbaar. "Voorlopig niet. Ik wil de rest van mijn leven met molens bezig blijven, omdat het ongelooflijk leuk en veelzijdig is. Het verveelt nooit en je ontmoet leuke mensen. Ik zou niet weten waarom ik hiermee zou moeten stoppen."