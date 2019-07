El Khayati organiseert eigen straatvoetbaltoernooi

Abdenasser El Khayati mag dan furore maken bij ADO Den Haag, maar in Rotterdam organiseert de middenvelder zijn eerste straatvoetbaltoernooi: de El Khayati Cup. "Op dit pleintje ben ik opgegroeid. Het is 'mijn buurt'. Ik kom hier vandaan", vertelt El Khayati over zijn toernooi.

De El Khayati Cup wordt op zondag 21 juli gehouden op het Cruyff Court-veld aan de Schoterbosstraat in Rotterdam. El Khayati woont inmiddels niet meer in Rotterdam, maar hij komt nog graag terug. "Als ik tijd heb, dan probeer ik hier nog een balletje te trappen."

Leeftijd speelt komende zondag geen rol, zegt El Khayati. "Ik vind het belangrijk dat iedereen mag komen, of je nu twaalf of 32 bent. Ik zie het liefst hier alle leeftijden komende zondag schitteren."

Feyenoord en Galatasaray

Momenteel speelt El Khayati nog voor ADO Den Haag. Maar hoe lang nog? "Er lopen een paar dingen, meer kan ik er niet over zeggen", zegt El Khayati. Omdat El Khayati uit Rotterdam komt, is de link met Feyenoord snel gelegd. "Dat kan zeker een mooie optie zijn."

El Khayati werd in mei op het veld van Galatasaray gespot, met een shirt van de Turkse topclub aan. "Er was inderdaad wat interesse", geeft El Khayati toe, die ook open staat voor het buitenland. "Maar het is nog niet concreet geworden. Het heeft weinig nut om daar verder op in te gaan."

Kijk hierboven naar het volledige gesprek van verslaggever Jan Jaap Pruysen met ADO-speler Abdenasser El Khayati. In het interview gaat ook over tennisser Roger Federer, van wie El Khayati een groot fan is.