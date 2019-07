Vliegenoverlast Rotterdam: duwbakken Suez oorzaak

De overlast van vliegen in Rotterdam-Heijplaat en recent in IJsselmonde is veroorzaakt door duwbakken van afvalverwerker Suez. De vaartuigen bevatten plastic met daarin onder meer de restanten van vleeswaren, waarin de vliegen konden ontstaan en groeien. De afvalverwerker heeft, volgens de gemeente Rotterdam, beloofd de duwbakken niet meer in bewoonde gebieden aan te leggen.

In de wijk Heijplaat klagen bewoners al jaren over de overlast van vliegen. Die was er vooral als het warm weer was. Er werd in in het verleden ook gewezen naar de locatie van het afvalverwerkingsbedrijf in de Waalhaven. Maar nooit waren de duwbakken die aan de kant lagen in beeld.



Een nieuwe vliegenplaag tussen 18 en 23 mei in IJsselmonde bracht echter nieuw licht op de zaak. Wat bleek? In Oud-IJsselmonde lagen tijdelijk ook duwbakken van Suez. Uit nader onderzoek in opdracht van de gemeente naar aanleiding van die overlast is gebleken dat de bron bij de vaartuigen moet worden gezocht.



De gemeente Rotterdam is in overleg met Suez om herhaling van een vliegenplaag te voorkomen. De afvalverwerker heeft toegezegd dat de duwbakken niet meer in bewoonde gebieden aan de kade worden gelegd. Naar een volledige oplossing wordt nog gezocht.