Ed Aldus melkt paarden in Strijen: 'Wat een gek gedoe!'

Hoe wordt een paard gemolken? Weerman Ed Aldus - die nota bene bang is voor de hoefdieren - mocht het dinsdag doen bij een paardenmelkerij in Strijen. "Ik scheet bijna zeventien kleuren in m'n broek", zei de weerman na afloop.

Bij Paardenmelkerij Hoeksche Waard in Strijen lopen vijftien paarden en pony's rond. Die worden twee keer per dag gemolken. "Een heel rare ervaring", vindt Ed. Eerst moeten de tepels van het paard worden schoongemaakt. "Gadver", zegt de weerman. "Wat een gek gedoe zeg. Ik vind het heel apart."

De paarden geven ongeveer één liter melk per melkbeurt, vertelt Bianca van Giessen van de paardenmelkerij. De melk is dan ook best kostbaar: "Acht euro per liter." De melk is niet alleen bedoeld voor consumptie, maar wordt bijvoorbeeld ook verwerkt in shampoo en crèmes.

Na zijn melkactiviteiten was het natuurlijk tijd om te proeven. Zijn reactie zie je hieronder...