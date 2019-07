Verdonk: Geef zorgverleners meer vertrouwen

"Het is op papier gelukt. Er zijn duidelijke punten die professionals hebben aangegeven waar ze vanaf willen, administratieve rompslomp, dat ligt er. En nu dus invoeren." Dat zei Rita Verdonk dinsdag tijdens een werkbezoek in Rotterdam.

Ze is vorig jaar aangesteld om de zorginstellingen te helpen de administratieve rompslomp terug te dringen. Ze praat samen met werkgevers en werknemers om regels te schrappen.

Zo is de zogeheten zelfredzaamheidsmatrix geschrapt. Die geeft aan hoe zelfredzaam iemand nog is. Daar waren zorgverleners veel tijd aan kwijt en vaak onnodig. "Als je denkt aan een dementerende oudere, die zelfredzaamheid wordt echt niet veel beter. Dat kun je dan iedere keer wel checken, maar dat heeft geen zin."

Ook het uitvoeren van herindicaties kost veel tijd en moet anders als het aan Verdonk ligt. "Iemand krijgt een indicatie voor een bepaald soort zorg, maar dat moet na elk half jaar weer herhaald worden, terwijl er eigenlijk niets veranderd is in de situatie van de betrokkene. Dus ik denk dat Rotterdammers er alleen maar beter van worden."

Verdonk is niet bang dat er over een paar jaar opnieuw een woud van regeltjes ontstaat. "Ik denk dat het voor gemeenten, maar ook zorgaanbieders belangrijk is om uit te gaan van vertrouwen in de professional. Geef hem of haar de kans en laten we stoppen met het wantrouwen allemaal."

Verdonk was minister van Vreemdelingenbeleid en Integratie voor de VVD in het tweede kabinet-Balkenende. Ze nam het vervolgens om het partijleiderschap op tegen Mark Rutte, die ternauwernood won. 'IJzeren Rita' probeerde nadien met een eigen partij in de Tweede Kamer te komen, maar dat lukte niet.