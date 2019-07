Berger: Elektrische auto's zijn moeilijk te blussen

Branden in elektrische auto's zijn lastig te doven. Omdat de temperatuur hoog op kan lopen in de accu's, is er een andere aanpak nodig dan bij reguliere auto's .

In Rotterdam-Ommoord zijn dinsdagochtend vroeg vijf wagens in vlammen opgegaan. Oorzaak van de brand was de accu van een hybride auto.

De batterijen worden door de autofabrikant erg goed ingepakt om te voorkomen dat ze beschadigen bij een ongeluk.

"De accu's zijn moeilijk tot niet bereikbaar voor de brandweer. Daardoor blijft er een hoge temperatuur achter, nadat de auto geblust is, en kan er een nieuwe spontane ontbranding volgen", vertelt berger Frans Bul.

Om de auto te koelen, moet deze onder koud water worden gehouden. Net zoals een brandwond.

Blusbak

De Schiedamse berger 112 Autoberging gaat elektrische auto’s die in brand hebben gestaan daarom onderdompelen in een blusbak om te voorkomen dat de accu opnieuw vlam vat.

"Het is een grote open container die gevuld wordt met water. Daar kunnen we de auto's in onderdompelen. Ze staan dan 24 uur onder water waardoor de kans op brand daarna nihil is", zegt Bul.

Veiligheid

"Als je een uitgebrande elektrische of hybride auto op het terrein of in de loods zet en die auto gaat weer in de brand, dan neemt die andere auto's mee. En dat is niet te bedoeling."