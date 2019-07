Akkoord Svitzer en vakbonden: meer loon

Het personeel krijgt in 2019 ruim 5% meer loon. In de vijfjarige cao is ook een loonsverhoging per jaar tot en met 2023 afgesproken. "We hebben een mooi resultaat bereikt. Door actie te voeren kunnen onze leden rekenen op een stevige loonsverhoging", zegt Asmae Hajjari, vakbondsbestuurder van FNV Havens, dat met Nautilus International actie voerde.

Om het bedrijf te redden gingen in 2014 de medewerkers meer uren werken. Daar stond geen loonsverhoging tegenover stond. In 2019 ging het weer beter met Svitzer en daarom wilde het personeel loon naar werken.