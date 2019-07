Vermissing 7-jarig jongetje in Opsporing Verzocht

De politie hoopt op nieuwe getuigen in de oude vermissingszaak rond de 7-jarige Jaïr Soares uit Rotterdam. Het jongetje verdween in 1995 spoorloos op het strand van Monster. Het was daar toen heel druk.

Het coldcaseteam van de politie gaat er vanuit dat het jongetje is meegenomen en slachtoffer is geworden van een misdrijf. In het programma Opsporing Verzocht doet de politie een nieuwe getuigenoproep. Er staat nog altijd een beloning van 15-duizend euro voor de tip die leidt tot de oplossing van de zaak.

Lang geleden

Hoewel het lang geleden is, hoopt de politie nog steeds dat er getuigen zijn die zich vrijdag 4 augustus 1995 kunnen herinneren. Mensen die toen ook op het strand van Monster waren en die iets hebben gezien dat te maken kan hebben met de verdwijning van Jaïr, worden gevraagd zich te melden. Ook foto's en video's die die dag op het strand zijn gemaakt, wil de recherche graag zien.

De strandtent lag vlak naast de strandopgang aan de Molenslag, vlakbij de trap naar de parkeerplaats en de camping die daar toen was. Even verderop ligt de woonwijk Molenwijk.

Eén van de scenario’s van de politie is dat de mogelijke dader bekend was in die Molenwijk. Mogelijk is Jaïr daar die vrijdagmiddag gezien samen met een persoon. Dat kan een volwassene, maar ook een tiener zijn geweest. Mensen daar iets van hebben gezien, worden gevraagd om zich te melden.

'Je leeft met verdriet en pijn'

Daarnaast hoopt het coldcaseteam dat mensen juist door het verstrijken van de tijd nu wel met de politie willen praten. De mogelijke dader heeft in de afgelopen 24 jaar mogelijk wroeging gekregen en met anderen gepraat over de zaak. Informatie van die mensen is welkom bij het coldcaseteam. De politie benadrukt dat het niet strafbaar is als mensen pas jaren later vertellen wat ze weten.

In 2011 werd aan de zaak al opnieuw aandacht besteed. Dat leverde nieuwe tips op, maar het kwam niet tot een oplossing.



Voor de familie van Jaïr is het erg belangrijk dat duidelijk wordt wat er met het jongetje is gebeurd. "Je leeft met verdriet en pijn. Een open wond. Het is een vicieuze cirkel', zegt zijn broer. 'De enige manier om dat te doorbreken is als wij achter de waarheid komen. Als wij antwoord hebben op vragen die al 24 jaar in ons hoofd spelen."