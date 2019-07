Dubbel pech voor wanbetaler; twee auto's kwijt binnen uur

Hij werd tijdens een automatische kentekenscan aan de Vlambloem van de weg geplukt. Omdat hij niet zoveel geld bij zich had, werd de auto in beslag genomen.

Binnen een uur had hij een andere auto gekocht van het geld dat nog wel beschikbaar was. Maar, de wanbetaler werd opnieuw gespot door de kentekenscanner. Deze keer met zijn net aangeschafte auto en werd binnen een uur na de eerste controle nogmaals van de weg geplukt.

Ook deze 'nieuwe' auto werd per direct in beslag genomen. Medewerkers van de Belastingdienst: "Ook wij hebben dit echt nog nooit zoiets meegemaakt."

In totaal werden er tijdens de controle zes voertuigen in beslag genomen en weggesleept. Er is voor ruim 40-duizend euro in beslag genomen.