Nieuwe oeververbinding komt tussen Kralingen en Feijenoord

De nieuwe oeververbinding in Rotterdam-Oost komt tussen de Kralinger Esch en Feijenoord te liggen. Of het een brug of een tunnel wordt, moet nog worden onderzocht. Dat is dinsdag besloten.

De beslissing werd genomen tijdens een bijeenkomst op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam zaten ook aan tafel.

Het besluit betekent dat er geen nieuwe oeververbinding tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk komt. Wel is tijdens de bijeenkomst besloten dat er extra geld komt voor maatregelen om het verkeer over de Algeracorridor tussen Capelle en Krimpen aan den IJssel beter te laten doorstromen. Van de 90 miljoen voor die verbetering is al 60 miljoen euro binnen.



In het onderzoek wordt ook meegenomen wat de mogelijkheden zijn voor een treinstation Stadionpark in Rotterdam. Voorts wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom, en tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel. Tot slot worden ook maategrelen op de A16 tussen de Van Brienenoordbrug en knooppunt Ridderkerk onder de loep genomen.

Ook wordt met de beslissing geen gehoor gegeven aan de oproep tot uitstel van omwonenden. Die hadden aangedrongen op meer onderzoek.



In november 2018 werd bekend dat het Rijk (200 miljoen euro), de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam (gezamenlijk 280 miljoen) in totaal 480 van de 640 miljoen op tafel leggen voor een nieuwe oeververbinding.



De nieuwe brug of tunnel moet de Van Brienenoordbrug ontlasten. De verbinding op de A16 krijgt veel verkeer te verwerken. Dat aantal wordt alleen maar meer vanwege alle nieuwbouwplannen in de Rotterdamse regio.

Op het moment dat de plannen vorig jaar werden ontvouwd, was er al uitgebreid onderzoek gedaan naar de diverse keuzes. Op basis van een aantal punten won een verbinding tussen Kralingen en Feijenoord het van Krimpenerwaard-Ridderkerk. Dan gaat het bijvoorbeeld om het ontlasten van de Van Brienenoordbrug, de ontwikkeling van belangrijke locaties en de economische impuls voor de regio.

Kans

In Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard werd vooral reikhalzend uitgekeken naar de komst van een nieuwe verbinding. Het werd als een kans gezien om de verkeersproblemen rond de Algeracorridor op te lossen. Dat gebeurt nu op een andere manier.

Ook heeft de polder grote behoefte aan woningbouw en banen. Er zijn ook inwoners die tegen een nieuwe verbinding zijn, omdat ze verwachten dat de ontsluiting het karakter van de Krimpenerwaard aantast.

Leefomgeving

In Ridderkerk daarentegen zat men helemaal niet te wachten op een nieuwe oeververbinding. Zeker als het ook nog eens een brug zou worden. Als er een nieuwe weg was gekomen, dan had deze onder de grond moeen komen. Anders zou de kwaliteit van de leefomgeving van de wijk Bolnes erg worden aangetast, was de vrees.



Omwonenden in Rotterdam staan evenmin te juichen om de komst van een brug. Dat geldt voor zowel als bewoners van de Esch in Kralingen als voor de bewoners van de Veranda tegenover de Kuip. Ook de binnenvaart is niet enthousiast. Een brug zou het zicht en dus de veiligheid op de Nieuwe Maas aantasten.



De voorkeur voor een tunnel wordt ook ondersteund door de RET. Het openbaarvervoersbedrijf zegt dat een oostelijke ring (Zuidplein-Kralingse Zoom) een welkome uitbreiding van het netwerk is. Daarbij is de nieuwe verbinding noodzakelijk is om de druk op metrostation Beurs te verminderen.

Uit de tweede fase van de verkenning moet duidelijk worden welke variant financieel haalbaar is en de voorkeur krijgt.