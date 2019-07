Excelsior wint oefenduel van Heracles Almelo met 2-0

Excelsior heeft dinsdagavond een oefenwedstrijd van Heracles Almelo gewonnen. Op het terrein van VV Mariënberg in Beezerveld werd het 2-0 voor de Kralingers. Hervé Matthys en Thomas Oude Kotte maakten de doelpunten.

Het was voor Excelsior al snel in het duel raak. Na de eerste doelpoging van Jeffry Fortes, was het Hervé Matthys die uit een hoekschop raak kon koppen: 0-1. Ondanks kansen voor beide doelen werd er ook met die 0-1 stand gerust.

Ook de tweede helft was vermakelijk. Zowel Heracles als Excelsior kregen de kansen om tot scoren te komen. Het waren echter weer de Kralingers die aan het langste eind trokken uit een standaardsituatie. Een vrije trap van nieuweling Thomas Verhaar belandde op het hoofd van een andere Thomas, die van Oude Kotte.

Beginopstelling Excelsior

Damen, Matthys, Oude Kotte, Ebecilio, Bruins, Zwarts, Fischer, Verhaar Mendes Moreira, Fortes Tjoe-A-On