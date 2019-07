Ridderkerk haalt opgelucht adem nu daar geen oeververbinding komt

Wethouder Peter Meij van Ridderkerk is blij dat er geen verder onderzoek komt naar een brug bij Bolnes. "Zo’n brug met al het autoverkeer dat erbij komt zou voor Bolnes te veel zijn geweest. Maar dat boek kan nu dicht", schrijft Meij is een reactie op het vanavond uitgebrachte advies een nieuwe oververbinding te realiseren tussen Kralingen en Feijenoord.

Een andere optie was een verbinding tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard. Dat zou de Algerabrug hebben ontlast.

"De aandacht kan nu uitgaan naar op de Oost-variant en een goed pakket maatregelen voor de Algeracorridor. Ik bedank iedereen die ons heeft geholpen om aan de beslissers uit te leggen waarom een brug bij Bolnes een brug te ver zou zijn geweest.’’

Krimpen had liever gezien dat er voor de opties bij Bolnes was gekozen. “Teleurgesteld. maar blij met erkenning door Rijk en regio dat de Algeracorridor nu echt moet worden opgelost. Fijn dat er al 60 miljoen van de 90 ‘binnen’ is", aldus wethouder Janson.