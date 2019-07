Enorme file op A15 door over de kop geslagen auto

Bij het Vaanplein op de A15 is tijdens de ochtendspits een auto over de kop geslagen. Dat leidt tot forse vertraging op de snelweg.

Door het ongeluk waren in eerste instantie drie rijstroken richting Ridderkerk afgesloten. Rond 07:45 uur was er sprake van een vertraging van vijf kwartier. Inmiddels zijn alle rijstroken weer open, maar daarmee is de file niet direct opgelost.

De bestuurder van de auto was volgens Rijkswaterstaat goed aanspreekbaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk.