Nachtelijke overval op maaltijdbezorger

De politie heeft drie mannen opgepakt voor een overval op een maaltijdbezorger op de Putselaan in Rotterdam-Zuid. De bezorger reed rond op een tamelijk ongebruikelijk tijdstip: rond 03:30 uur.

Het arresteren van de overvallers, die een mes en een vuurwapen bij zich hadden, ging niet zonder slag of stoot. Een van de mannen had zich verstopt in een vuilcontainer. Omdat hij daar niet wilde uitkomen, werd een politiehond ingezet. De verdachte werd meerdere keren gebeten.

De drie Rotterdammers van 15, 18 en 21 jaar oud zitten vast. De buit van de overval bestond uit enkele pizza's.