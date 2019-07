Verdeelde reacties op nieuwe oeververbinding tussen De Esch en Feijenoord

Bewoners van De Esch in Rotterdam-Kralingen zijn niet blij met de plannen voor een nieuwe oeververbinding tussen hun wijk en Rotterdam-Zuid. Ze hopen op een tunnel, maar denken dat dat financieel niet haalbaar is. Een brug zien ze al helemaal niet zitten, vanwege de verkeersdrukte. "Dan is het gewoon verziekt hier."

Volgens Hanny Rennen is er voor het project te weinig geld beschikbaar. De Kralingse zou bijvoorbeeld graag zien dat er ook een tunnel voor de metro komt. Daarvoor is een bedrag van vier miljard nodig, weet ze. Terwijl er nu een begroting van 650 miljoen ligt. "Dat is een vrij klein bedrag voor zo'n groot project", zegt Rennen. "En dat moeten ze ook nog eens binnen zien te krijgen."

"Ik denk dat er in een volgende fase gezocht moet worden naar meer geld", meent Rennen. "Zodat er wel iets kan komen dat effectief en fatsoenlijk is."

Ook de bewoners in de Veranda op Zuid hebben maar één voorkeur: een tunnel. "Aan een brug moet ik niet denken. Dat zorgt voor te veel overlast voor omwonenden. Daarnaast wordt de vaarweg met een brug en een voetbalstadion half in de Maas te smal voor de scheepvaart", weet Helmich Rigter.

De woordvoerder van de Veranda hoopt hand in hand met de bewoners van de Esch serieus te worden betrokken in het participatieproces in de tweede verkenningsronde. "En we hebben ook ideeën hoe de financiering van een autotunnel en een metrotunnel eventueel mogelijk kan worden gemaakt. Als er geld op tafel moet komen, denken we niet alleen aan geld van de overheid."

RET

Bedrijven in de regio reageren verdeeld. De RET noemt het een "goed besluit" voor reizigers in de regio. Directeur Unck is met name te spreken over de mogelijkheid voor een uitbreiding van het metronet naar een deel van Rotterdam-Zuid.

Transportorganisatie Evofenedex noemt het jammer dat het niet "de bereikbaarheidsimpuls" is die de regio nodig heeft. De koepelorganisatie hoopte op een oeververbinding bij Ridderkerk. Dat plan is van de baan.