Hans loopt van Puttershoek naar Duitsland ter ere van overleden vrouw

Zeshonderd kilometer wandelen voor het goede doel. Hans Kooijmans uit Puttershoek gaat vanaf maandag die uitdaging aan. Hij loopt vanuit de Hoeksche Waard naar Aurach in Duitsland, ter ere van zijn overleden vrouw én om geld op te halen voor het MS Fonds.

Hans ziet zijn wandeltocht als een soort rouwverwerking. "Het is pas net een jaar geleden dat ze is overleden. Ik praat nog altijd tegen haar, ook als ik aan het wandelen ben." Door een collega heeft hij een goed doel verbonden aan zijn loop: het MS Fonds. "Aan die ziekte is mijn vrouw overleden."

Zijn wandeling gaat zo'n 24 dagen duren. "Je loopt van slaapplek naar slaapplek, de ene dag meer kilometers dan de ander." Onderweg in Nederland slaapt hij bij mensen thuis; in Duitsland overnacht hij waarschijnlijk in hotels.

Het goede doel is een extra stimulans voor Hans. "Ik wil zoveel mogelijk geld ophalen voor het MS Fonds." Hij maakt daarvoor onder meer gebruik van collectebussen. Zijn dochter heeft daarnaast online een doneeractie opgezet. De teller staat momenteel in totaal op bijna 1300 euro.

"Zelfs de apotheek hier in het dorp, waar ik vroeger de medicijnen kwam halen voor mijn vrouw, heeft gedoneerd. Dan denk ik: dat is erg bijzonder. Het is toch ook wel een beetje emotioneel, dat mensen bereid zijn om geld te doneren voor míjn looptocht."