Laatste kans: Win kaarten voor het World Port Tournament

We geven 5x2 kaarten weg. Wie er vrijdag in actie komen is op dit moment nog niet bekend, het toernooi is dan toe aan de halve finales. De kans bestaat dat het Nederlands team in de avond aan de bak moet. Oranje wam tot nu toe vier keer in actie tijdens deze editie van het WPT. Van Japan en Taiwan werd gewonnen (6-5 na verlenging en 4-1), Team USA en Curaçao waren te sterk (5-0 en 3-2).

