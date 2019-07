Uit de oude doos: frikandellen, strandtenten en ijs testen

Waar in Dordrecht eet je de lekkerste frikandel? Welke ijssalon of boerderij op Goeree-Overflakkee verkoopt de beste ijsjes? Hoe zijn de strandtenten op Voorne-Putten? Op onder meer die vragen zochten we vorig jaar een antwoord tijdens de RTV Rijnmond Zomertoer. Een terugblik!

Snackbar

In 1954 uitgevonden in Dordt en al jaren populair in heel Nederland: de frikandel. Reden genoeg om voor de Rijnmond Zomertoer een vergelijkend warenonderzoek uit te voeren van de frikandellen in de stad.



Strandtententest valt in het water

Het leek zo'n goed idee, strandtenten testen in Rockanje voor de Rijnmond Zomertoer. Het weer zat alleen precies die éne dag tegen om de beachclubs aan een serieuze test te kunnen onderwerpen. Dan gaat weerman Ed Aldus maar op de Duitse tour op het strand!



IJssalons en boerderijen

Waar verkopen ze de lekkerste ijsjes van Goeree-Overflakkee? Om dat uit te zoeken namen verslaggever Sanne Waldekker en weerman Ed Aldus letterlijk de proef op de som.



Gyros in Gorinchem

Gorinchem kent een relatief groot aantal Griekse eethuisjes. Maar waar verkopen ze de beste versie van de Griekse specialiteit gyros? Chantal Quak en Erik Lemmers gingen op onderzoek uit!



Theetuinen

Op verschillende prachtige plekjes in de Alblasserwaard liggen de mooiste theetuinen verscholen. Verslaggever Ronald van Oudheusden ging op onderzoek uit, met leuk gezelschap: twitteroma Marian Voesenek.