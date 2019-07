10 duizend euro beloning voor gouden tip in vermissingszaak

Justitie looft een beloning van 10 duizend euro uit voor de gouden tip die leidt naar de vermiste Mohamed Anaya. De 26-jarige Rotterdammer is al een maand zoek en een misdrijf wordt niet uitgesloten.

Mohamed Anaya werd op vrijdag 14 juni rond 13:00 uur voor het laatst gezien door zijn moeder in Rotterdam-IJsselmonde. Sindsdien krijgt zijn familie geen contact meer met hem.

De familie van Anaya maakt zich ernstige zorgen. Mogelijk heeft zijn vermissing te maken met een mislukte drugsdeal, zegt de politie.

De auto van Anaya is teruggevonden op de Van Vredenburchweg in Rijswijk. In de zwarte VW Golf GTE model 7 lagen persoonlijke spullen van de Rotterdammer.

Op dinsdag 2 juli zijn de beelden van deze Volkswagen en een stuk van de gereden route getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. Ook TV West en Bureau Rijnmond besteedden aandacht aan de vermissing.