Bewoners Heijplaat: 'Niet de duwbakken, maar de inhoud is het probleem'

De bewoners kampen al jaren met vliegenoverlast, met name tijdens warme dagen. Ze zijn er van overtuigd dat de vliegen bij Suez vandaan komen. De afvalverwerker is vijfhonderd meter van de woonwijk gevestigd.

Vervuild met etensresten

"Ze komen niet alleen uit de duwbakken, maar ook uit de hal van het bedrijf", zegt Groen. "De duwbakken liggen langs de kant te wachten totdat ze gelost worden in de hal van Suez, waar het met etensresten en vervuilde plastic verder verwerkt wordt. Daar gaat meestal drie weken overheen en dat is precies de tijd die maden nodig hebben om zich te ontwikkelen tot vliegen."



De gemeente Rotterdam onderzoekt de terugkerende vliegenplagen al enkele jaren. Dinsdag maakte een woordvoerder bekend dat de oorzaak van de overlast bekend is: namelijk de duwbakken van Suez. Het bedrijf heeft beloofd geen duwbakken meer af te meren langs Heijplaat.

Niet gerust

De bewoners zijn er niet gerust op dat de vliegenplagen over zijn. "Als we straks met warm weer toch weer door vliegenplagen worden geteisterd, weten we dat we gelijk hebben."