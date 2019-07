'Meer cultuur in de Hoeksche Waard staat hoog op het verlanglijstje'

Een film kijken in de bioscoop of een avondje naar het theater? Inwoners van de Hoeksche Waard moeten daarvoor nu van het eiland af, naar bijvoorbeeld Rotterdam, Dordrecht of Spijkenisse. Zonde, vindt Sem den Hollander van Centrummanagement Oud-Beijerland. "Meer cultuur staat hoog op mijn verlanglijstje."

Als centrummanager is Sem de overbruggende schakel tussen de ondernemers in Oud-Beijerland en de gemeente Hoeksche Waard, die sinds 1 januari 2019 bestaat. Hij probeert het centrum leuker te maken en te promoten, door onder meer het straatbeeld te verbeteren en evenementen te organiseren.

Zo kwam hij samen met de toenmalige gemeente Oud-Beijerland tot het gratis parkeren in het dorp en werd een halfjaarlijks magazine over het centrum van Oud-Beijerland in het leven geroepen.

Meer cultuur

Hij heeft nog één grote wens voor de Hoeksche Waard: meer cultuur. "Bijvoorbeeld in de vorm van een theater of cultureel centrum, dat staat hoog op mijn verlanglijstje. Ik denk dat zoiets echt een toevoeging kan zijn voor de gemeente én er is vraag naar."

Volgens Sem draagt meer cultuur ook bij aan een stukje verjonging van het eiland. "Bij jonge gezinnen horen ook voorzieningen. Je moet ten slotte een reden hebben om hier te wonen. Ik vind cultuur, in de vorm van een (kleiner) theater een hele goede toevoeging."

Werkgroep

Inmiddels is er een werkgroep opgezet om dit plan verder uit te werken. "We denken dat het idee ook vanuit de samenleving zou kunnen komen, in plaats van vanuit de politiek of gemeente. Er is zoveel vraag naar, dat we gaan kijken met alle cultuurmensen en mensen die er commercieel belang bij hebben, hoe zij dit voor hun zien."

Sem voert daar momenteel met allerlei partijen gesprekken over. "Zodat we uiteindelijk met een heel strak plan, waar ze niet omheen kunnen, naar de gemeente gaan. Hun inbreng is ook heel belangrijk daarin."