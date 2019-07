Algemeen directeur Jan de Jong vertrekt bij Feyenoord

Jan de Jong vertrekt bij Feyenoord. De algemeen directeur van de Rotterdammers vertrekt aan het einde van de maand. Dat bevestigt de club woensdagmiddag. ''Een verschil van inzicht met de Raad van Commissarissen over de te varen koers is de reden dat de algemeen directeur de club zal verlaten'', valt op de website van de club te lezen.

De Jong kwam in november 2017 over van de NOS. Hij volgde in De Kuip de naar de KNVB vertrokken Eric Gudde op. De 52-jarige De Jong was afgelopen week nog wel met Feyenoord op trainingskamp in Oostenrijk.



''Feyenoord staat voor een aantal belangrijke beslissingen aangaande de toekomst van de club. In een aantal van die te nemen beslissingen kan ik mij niet vinden. Dat gebeurt vaker in de grote mensenwereld en zeker in het voetbal. Daar moet je ook niet te moeilijk over doen'', is de verklaring van Jan de Jong zelf.

Het is nog niet bekend wie de taken als algemeen directeur bij Feyenoord gaat overnemen.