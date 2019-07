Schoenmaker 'met gouden hart' verlaat Lijnbaan na 37 jaar

Het einde van een tijdperk op de Lijnbaan in Rotterdam. Na 37 jaar houdt schoenmaker Peter Dijksman zondag op met schoenen maken, tassen repareren en sleutels bijmaken in het centrum van Rotterdam. Zijn trouwe klantenkring gaat de altijd vrolijke 'schoenmaker met een gouden hart' enorm missen.

Vijf jaar voordat Peter zijn eigen zaak aan de Lijnbaan had, begon hij als schoenmaker in de zaak van zijn zwager. Peter wijst naar buiten. "Hier beneden in de Berenkuil, daar in de hakkenbar bij het grote Termeulen van vroeger. Dat was een geweldige hakkenbar waar ik een hoop mensen heb ontmoet. En veel mensen van toen komen ook nog steeds hier. Tienduizenden paren schoenen heb ik hier gemaakt, god mag weten hoeveel."



Peter Dijksman vindt zijn eigen zaak aan de Lijnbaan nog steeds perfect. "Hier kan ik lekker naar buiten kijken. Van alles en nog wat komt hier binnen. Ik heb iedereen als klant."

Bekend Rotterdam

Ook bekende Rotterdammers komen langs met hun schoenen: "Bram Peper, Ruth Jacott, Regilio Tuur, Jules Deelder, Carrie, burgemeester Aboutaleb en z'n voorganger. Robin van Persie was hier ook om een praatje maken. Die kan ook nog aardig voetballen."

Eigenlijk wilde Peter nog niet weg van de Lijnbaan, maar hij werd door de pandeigenaar uitgekocht en dat aanbod kon hij niet afslaan. Hij is niet van plan helemaal te stoppen met schoenmaken. Begin september begint hij aan het Jacob van Campenplein in Rotterdam Alexander.

"Ik ben een oldtimer," vertelt Peter met een brede lach. "Ik ben 65 geworden dit jaar, maar ik voel me nog te jong voor pensioen. Geen zin om te stoppen en anders wordt m'n vrouw boos", lacht hij. "En wat moeten jullie anders zonder mij? We zijn al een uitstervend beroep, dus we gaan gewoon nog even door."

'Jammer'

"Ik kom hier voor schoenpoets, veters, inlegzolen en het slijpen van messen en schaatsen", somt klant Wimke Luijendijk op. Ze heeft geen idee waar ze nu naartoe gaat nu Peter vertrekt.



"De dingen veranderen te veel en te snel in Rotterdam," zegt ze. "Dat is jammer, de ziel gaat er uit. Zeker jammer als hier een winkel komt die je vlakbij in de Koopgoot ook vindt. De diversiteit gaat weg hier, het wordt een eenheidsworst."

Peter valt klant Wimke bij. "Alles wordt een beetje hetzelfde, wat er in de Lijnbaan aangeboden wordt. Wij kleintjes kunnen niet met de grote bedrijven mee. Wij kunnen daar niet meer tussen bestaan. Maar ze zullen ons gaan missen, want wij hebben de Lijnbaan altijd gemaakt en zij profiteren ervan!"

Stukje gezelligheid weg

"Weer een stukje gezelligheid weg uit de stad" zegt collega-ondernemer Sandra van Brenkelen, die de gezellige sfeer in Peters' schoenmakerij zal gaan missen. "Ik sta ook alweer 37 jaar op het Binnenwegplein met groenten en fruit. Zo lang ken ik Peter al. Ik maak altijd gebruik van het toilet hier en we maken een babbeltje. Gewoon een beetje gezelligheid, want die is soms ver te zoeken bij de andere ondernemers. "

Zora Stojcic heeft thuis heel veel schoenen en weggooien doet ze ze niet. Repareren wel. "Ik vind het ontzettend jammer dat Peter vertrekt. Hij weet altijd precies wat je wil."

Het kantoor van Albert de Heer zit vlakbij de schoenmakerij, dinsdagmiddag komt hij veters kopen. "Peter is een aardige man met goede service en goede prijs. Er zijn weinig schoenmakers hier in de stad, dat is wel een probleem."

Gouden hart

Ook Helen Evenwel, klant van Peter, gaat hem missen. "Hij heeft altijd een leuk woord, het doet je als vrouw weer goed als je hier even geweest bent. Peter heeft vroeger zestig paar schoenen gemaakt voor kinderen die geld hadden. Hij deed het voor niks en daarom kom ik hier, voor de schoenmaker met een gouden hart."

"De klanten zullen me zonder meer missen", weet Peter. "En ik zal de klanten ook missen." Of hij een schoenmaker met een gouden hart is? "Dat probeer ik wel ja. Er zit nog een hart in hoor", lacht hij.