Van Eersel: 'Geen werkbare situatie meer tussen De Jong en Feyenoord'

''Als je allebei een andere kant op wil, dan is het buigen of barsten. Anders kom je nooit verder'', zegt Van Eersel, voor wie het vertrek niet per se als verrassing kwam. ''Ja en nee. De betrokkenheid met de club was er nog, dat zagen we vorige week nog op het trainingskamp in Oostenrijk.''

Uiteindelijk is een verschil van inzicht met andere geledingen binnen de club De Jong fataal geworden. Van Eersel: "De verhoudingen met de Raad van Commissarissen, lagen op scherp. Feyenoord zit met een hoofdpijndossier met Feyenoord City en de koers van de club. Jan de Jong staat er wat behoudender in. Hij stond voor de continuïteit van de club.''



Eenhoorn

De Feyenoord-watcher van RTV Rijnmond vervolgt: ''Er zal door de RvC een nieuwe algemeen directeur aangesteld moeten worden. In het persbericht van Feyenoord lijkt het erop dat ze snel een opvolger zullen benoemen. En dat is belangrijk, want onrust kan Feyenoord niet gebruiken in dit hoofdpijndossier.''

Alle ogen zijn nu gericht op Robert Eenhoorn. De huidige directeur van AZ wordt al jarenlang gelinkt aan de club, waarvan hij al van kinds af aan supporter van is. Van Eersel: ''Het is zo makkelijk om nu het inkoppertje te doen en te zeggen dat Robert Eenhoorn aangesteld moet worden. Hij is, zeker bij de achterban, een gedroomde kandidaat. Ik kan me niet voorstellen dat hij niet gepolst zal worden.''