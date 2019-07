Quinoa-telers uit Mookhoek willen grootste van Nederland worden

Quinoa is een plant die van nature in Zuid-Amerika groeit, maar wordt tegenwoordig ook gewoon in de Hoeksche Waard verbouwd. Broer en zus Toon en Janna de Geus hebben in Mookhoek een akker van zo'n drie hectare met deze 'superfood'.

Boer & Zus, zoals het familiebedrijf heet, telen sinds 2016 quinoa. "Het was toen een onwijze hype", vertelt Janna. "We vonden het voortbestaan van onze boerderij belangrijk en dachten we gaan wat anders doen. Quinoa hoeft niet per se uit Zuid-Amerika te komen."

De twee begonnen klein, met een gebied van zo'n 0,7 hectare. Inmiddels is de grond waar quinoa op groeit uitgegroeid naar drie hectare. "We zijn nog aan het experimenteren. Het loont bijna de moeite, maar we leren er al wel ontzettend veel dingen bij", zegt Toon.

Consument

Op het akkerland van de boerderij worden ook aardappelen, suikerbieten en tarwe verbouwd. "Normaal gesproken gaat dat allemaal bij ons weg met een vrachtwagen", zegt Toon. De quinoa wordt echter meteen aan de consument verkocht en dat vergt een andere aanpak, waarbij de koper actief benaderd moet worden.

"Dat is het moeilijkste. De teelt is te doen, maar je moet er ook vanaf zien te komen. Je kan wel een schuur vol met een mooi product hebben, maar als dat er na een paar jaar nog steeds ligt heb je er niets aan."

Grootste van Nederland

Toon vindt quinoa een topproduct. "Je moet alleen wel weten wat je ermee kan maken." Daar heeft Janna wel antwoord op. "Je kunt het op dezelfde manier eten als rijst. Het heeft kleine korreltjes, net als couscous. Je kan er verschillende salades mee maken, maar ook warme gerechten met bijvoorbeeld spinazie en gehaktballetjes."

De ambitie van de twee? "De grootste van Nederland worden", zegt Toon. "Ja, echt!", voegt Janna toe. "Daar ben ik ook wel voor."

Recept

In deze video maakt Janna een recept met quinoa. Het recept vindt je onder de video.



Recept Pilav met quinoa

Voor twee personen, bereidingstijd 30 minuten

Ingrediënten:

150 gram ongekookte quinoa

2 eetlepels pijnboompitten

3 eetlepels olijfolie

300 gram kipfilet

1 rode ui

250 gram winterpeen

3 eetlepels krenten

300 gram verse bladspinazie

Benodigdheden:

Was de quinoa en bereid deze zoals vermeld staat op de verpakking. Rooster ondertussen de pijnboompitten drie minuten in een koekenpan zonder olie of boter. Laat afkoelen op een bord.

Snijd de kip in blokjes. Verhit de olie in een hapjespan en bak de kip in 5 minuten bruin. Snipper de ui en snijd de winterpeen in plakjes. Voeg de wortel en ui bij de kip en bak vijf minuten mee. Wanneer de quinoa klaar is, meng je deze door de groenten en kip.

Voeg handje voor handje de spinazie toe, totdat deze is geslonken. Schep de rozijnen erdoor. Breng op smaak met zout en peper en garneer met de pijnboompitten.