Oeververbinding: VVD Tweede Kamer ziet meer in Krimpenerwaard

De Rotterdamse regio pleit voor een nieuwe oeververbinding tussen de Kralinger Esch en Rotterdam-Zuid. Ook wordt geld vrijgemaakt voor verbetering van doorstroming van het verkeer via de Algeracorridor. Remco Dijkstra, Tweede Kamerlid van de VVD, heeft echter nog steeds een voorkeur voor een verbinding tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) legde in november nog 200 miljoen uit haar wegenbudget op tafel voor het ontlasten van de Van Brienenoordbrug. Geld, dat volgens haar partijgenoot Dijkstra vooral is bedoeld om Rotterdam als stad zo snel mogelijk te bereiken of te passeren.

"Ik kijk naar het nationaal belang van de automobilist die via de A15 of de A16 Rotterdam wil passeren. Dat gebeurt niet via een brug die door Feijenoord gaat", zegt Remco Dijkstra.

"En", vervolgt Dijkstra, "naast die verbinding is er ook nog 90 miljoen euro nodig voor verbetering van de Algeracorridor. Dat geld moet ook iemand betalen. Dan denk ik: sla twee vliegen in een klap en kies voor de juiste verbinding. Dat is de Krimpenerwaard."

De VVD'er is dus niet overtuigd van de keuze die dinsdagavond werd gemaakt. Na het zomerreces praat de Tweede Kamer met de minister over het wegenbudget. Dijkstra zal dan ook zijn twijfels over het advies van de Rotterdamse regio uitspreken.

"Ik gun Rotterdam zijn brug van harte en de grote plannen. Maar moet dat van rijksgeld?"