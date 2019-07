Een rederij in de Rotterdamse haven is betrokken geweest bij het verschepen van twee peperdure Mercedessen voor Kim Jong-Un.

De Noord-Koreaanse leider had twee Maybachs besteld van samen ruim 2 miljoen dollar. Ze werden ruim een jaar geleden via Rotterdam naar China verscheept, zo schrijft NRC. Van daar ging het via andere transporteurs via Rusland naar Noord-Korea.

Het is sinds oktober 2006 verboden om luxegoederen naar Noord-Korea te exporteren.