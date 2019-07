Clown Jopie en Tante Angelique willen ook buiten de Hoeksche Waard harten veroveren

De vrolijke - en ietwat onhandige - clown wist al op jonge leeftijd dat dit zijn passie was. "Ik was vier jaar oud en toen al gek op circus. De clowns vond ik het leukste. Toen dacht ik, dat kan ik ook! Ik ben het gaan doen en langzamerhand werd clown Jopie geboren."

Clown Jopie stond ooit met de beroemde clown Popov op het podium. "Die was toen zijn neus vergeten en heeft er één van mij opgehad", zegt de clown. "Toen hadden we allebei dezelfde neus. Dat was heel bijzonder."

Tante Angelique

Het duo met tante Angelique kwam later tot stand. Zij is de vrouw die de enthousiaste clown af en toe moet afremmen en corrigeren. Samen treden de twee al jaren op binnen én buiten de Hoeksche Waard. "Het gaat allemaal zo makkelijk, omdat we altijd veel lol hebben met z'n tweeën", zegt tante Angelique. "De rest gaat dan vanzelf."

De twee krijgen fanpost vanuit heel Nederland. Ook voor hun jaarlijkse fanclubdag, normaliter in Alcazar in Puttershoek, reizen kinderen met hun ouders soms wel uren om erbij aanwezig te zijn. "Vorig jaar nog waren er mensen die twee uur heen en twee uur terug in de auto zaten. Dat is echt wel heel leuk."

Alcazar

"We hebben alleen wel een klein probleempje", zegt Clown Jopie. "Dit jaar is het laatste jaar in Alcazar, omdat dat plat gaat. Dan is het nog de vraag of we in de Hoeksche Waard blijven, maar waarschijnlijk gaan we daar buiten."

Ook de ambities van het tweetal reiken verder dan de Hoeksche Waard. "We zijn met onze droom bezig, de fanclubdag komt eraan en we hebben een eigen tv-studio", somt de clown op. "Maar we willen door, eigenlijk iets meer buiten de Hoeksche Waard. België zou ook wel leuk zijn. We willen eigenlijk nóg wat bekender worden."

De wereld veroveren dan, rondtoeren met vliegtuigen en hotelovernachtingen? "Ja hoor, kom maar op!", besluit Tante Angelique.