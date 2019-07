Den Haag krijgt een Pim Fortuynstraat

Wanneer de stad een Pim Fortuynstraat of -plein krijgt, is nog niet bekend. De gemeente heeft de naam van de vermoorde Rotterdamse politicus op een lijst gezet.

Rotterdam heeft al een Pim Fortuynplaats, achter de Coolsingel. Maar Den Haag dus nog niet. Hart voor Den Haag / Groep de Mos vindt een vernoeming gepast voor de man die symbool staat voor de vrijheid van meningsuiting.

Pim Fortuyn werd vooral bekend als lijsttrekker van eerst Leefbaar Nederland. Na zijn ontslag bij Leefbaar vanwege omstreden uitspraken over de Grondwet richtte hij zijn eigen Lijst Pim Fortuyn op in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2002.

Hij werd in mei 2002 door Volkert van der Graaf vermoord in het Media Park in Hilversum toen hij na een radio-interview naar buiten liep, negen dagen voor de verkiezingen.