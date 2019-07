'De Algerabrug is al jaren een doorn in het oog van Krimpen'

De problematische verbinding tussen Krimpen- en Capelle aan den IJssel wordt aangepakt. De provincie steekt 90 miljoen in de verbetering van de zogeheten Algeracorridor. Bewoners zijn blij dat het door files geplaagde traject wordt aangepakt.

De N210 bij de Algerabrug kwam bij een onderzoek van de ANWB al eens uit de bus als drukste N-weg van Nederland.

"De Algerabrug is al jaren een doorn in het oog van de bewoners hier in Krimpen aan den IJssel", vertelt een ondernemer die uitkijkt op de brug. "Het feit dat er nu zoveel geld wordt vrijgemaakt om de situatie te verbeteren kan ik alleen maar toejuichen."

Hoe de Algeracorridor wordt aangepakt, is nog niet bekend. De ondernemer denkt dat alleen het verbreden van de brug of het bouwen van een tunnel goede opties zijn.

Lastige klus

Volgens garagehouder Henk Vuik is dat geen eenvoudige klus. Zijn slaapkamer kijkt uit op de brug. Hij ziet de auto's nu al voorbijrijden.

"Mijn slaapkamer ligt op zo'n vijf meter van de brug. Het verbreden van de brug wordt wel een uitdaging! Als de auto's vlak langs je bed razen, lijkt me dat niet zo fijn."

Henk zou een nieuwe brug bouwen. "Deze staat er al sinds 1958."