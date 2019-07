Voedselbank zoekt dringend tien chauffeurs

REPORTAGE De Voedselbank in Rotterdam is dringend op zoek naar tien vrachtwagenchauffeurs

De Voedselbank in Rotterdam is dringend op zoek naar tien vrachtwagenchauffeurs. "Het tekort wordt nu nijpend. We zoeken chauffeurs met een klein en groot rijbewijs," zegt Jeanet Assenbroek van personeelszaken van de Voedselbank.

"De vrachtwagens zijn de hele week bezig om voedselpakketten in Rotterdam af te leveren en naar voedselbanken in de regio te brengen. Het is een vitale schakel van de Voedselbank."

Dankbaar werk

"Het is heel leuk en dankbaar werk maar ook heel afwisselend", zegt

Jaap Hoekstra invalchauffeur. "Wij zijn er altijd heel enthousiast voor en we proberen mensen te vinden die net zo enthousiast zijn als wij."

Jeanet Assenbroek beseft dat er een groot tekort aan chauffeurs in heel Nederland. "Maar gelukkig bestaan er ook nog vrijwilligers die dit willen doen; het is lastig om ze te vinden maar we doen er wel ons best voor. Wellicht zijn er vrachtwagenchauffeurs die met pensioen zijn die wat nuttig werk willen doen. Zij zijn van harte welkom."

Maar wat als er niet snel chauffeurs bijkomen? "Dan moeten we erg creatief zijn en kijken hoe we het dan op een andere manier moeten oplossen", zegt Assenbroek. "Want de voedselpakketten moeten gewoon weg, daar moeten mensen op kunnen rekenen. 2000 gezinnen zijn elke week afhankelijk van een voedselpakket."