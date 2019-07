Verdedigend kwetsbaar Feyenoord hard onderuit tegen Panathinaikos

Orkun Kokcü in duel met Dimitris Kourbelis. (VK Sportphoto - Mischa Keemink)

In de eigen Kuip heeft Feyenoord woensdagavond tegen Panathinaikos een ruime nederlaag geleden. Ondanks genoeg kansen voor de Rotterdammers, zegevierden de Griekse bezoekers met 0-3. De ploeg van Jaap Stam toonde zich vooral verdedigend erg kwetsbaar, en werd meerdere keren geklopt in de counter.

Vrijwel vanaf de start keek Feyenoord al tegen een achterstand aan. Via een treffer van spits Federico Macheda stond Panathinaikos binnen vijf minuten op een 0-1 voorsprong. De rest van de tweede helft ging Feyenoord op jacht naar de gelijkmaker, maar liet zich daarin verrassen in de omschakeling. Na een snelle counter zorgde Giannis Bouzoukis uit een rebound voor de tweede treffer van de Grieken.

In de tweede helft dwong Feyenoord genoeg kansen af voor een eventuele aansluitingstreffer. Vooral invaller Marouan Azarkan toonde zich dreigend. In een periode waarin de 1-2 leek te vallen, sloeg Panathinaikos opnieuw toe via de counter. Nikos Vergos zette de eindstand van 0-3 op het bord.

Opstelling Feyenoord

Vermeer; St. Juste (80' Hall), Botteghin, Van der Heijden, Malacia; Kelly (65' Burger), Toornstra, Kokcü (80' Summerville); Berghuis, Vente, Hansson (65' Azarkan).

Scoreverloop

5' Federico Macheda 0-1

22' Giannis Bouzoukis 0-2

72' Nikos Vergos 0-3