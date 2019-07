Gouka over vertrek De Jong: 'Als je zover uit elkaar staat, moet er iemand sneuvelen'

Het vertrek van Jan de Jong is rondom De Kuip het gesprek van de dag bij Feyenoord. Volgens Mikos Gouka, Feyenoord-watcher van het AD, is het logisch dat De Jong vertrekt bij Feyenoord. "Als je zover uit elkaar staat, moet er iemand sneuvelen."

"De Raad van Commissarissen kan de directeur niet wegsturen, dus blijkbaar hebben de aandeelhouders ja gezegd", vertelt Gouka. De Feyenoord-watcher gaat er vanuit dat Feyenoord achter de schermen druk bezig is met een opvolger. "De droomkandidaat is en was natuurlijk Robert Eenhoorn. Vanuit alle kampen hoor je daar verhalen over. Er zijn mensen die zeggen dat het nooit rond zal komen, maar ook mensen die zeggen dat er openingen zijn."

"Ik kan me voorstellen dat je als Rotterdammer en echte Feyenoord-fan hier graag zou willen werken", gaat Gouka verder. "Of dit met het stadiondossier het juiste moment is, is de vraag. De nieuwe directeur moet alle ins en outs kennen. Ik denk wel dat ze iemand vinden die echt in gaat stappen, want op dit moment is Mark Koevermans de baas van Feyenoord, hij is de enige statutair directeur."



"Voor de nieuwe trainer is dat natuurlijk vervelend, ik hoop voor Jaap Stam dat deze randzaak snel verdwijnt", besluit Mikos Gouka.

Beluister hierboven het volledige gesprek tussen Peter van Drunen en Mikos Gouka.